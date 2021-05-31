Система для отслеживания угнанных машин заработает в РФ до конца года

В России до конца этого года заработает система «Паутина». Она создана для отслеживания угнанных машин. Об этом рассказали в пресс-центре МВД РФ.

«Срок ввода специального программного обеспечения (СПО) „Паутина“ в эксплуатацию установлен на декабрь текущего года», — передал ТАСС слова представителя ведомства.

Пока специалисты проводят работы по развертыванию сервиса для автоматизации деятельности центров автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения. Новая разработка даст возможность полицейским получать фотографии всех проездов автомобилей, а не только в момент ДТП. А еще новая программа не позволит удалять из системы какие-либо снимки.

Ранее юрист Василий Воробьев рассказал, что в стране могут ввести балльную систему для автомобилистов. В таком случае водителю на год будет предоставляться определенное количество баллов. Они будут списываться за каждое административное правонарушение. В случае списания всех баллов автомобилиста лишат прав. Зампред думского Комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский объяснил, что это будет не закон, а нормативка.