Система check in может появиться в госучреждениях

Если эксперимент с системой check in в ночных клубах будет удачным, ее могут распространить и на государственные учреждения. На частных компаниях такое пока пробовать не планируют.

О возможности распространить систему check in на госучреждения сказал первый замглавы аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, передает «Интерфакс». По его словам, все зависит от эксперимента с клубами и барами, которые с 19 октября обязали вести учет посетителей на сайте мэрии.

Если он (эксперимент — прим. ред.) будет удачным, то я думаю, что можно будет попробовать его применить в первую очередь на каких-то государственных учреждениях Алексей Немерюк.

Указ о том, что с 19 октября клубы и бары должны вести учет посетителей на сайте мэрии, подписал мэр города Сергей Собянин. Человек, входя в заведение, должен отсканировать QR-код или отправить SMS на номер 7377. Причем посетителей не будут штрафовать за отказ сделать check in. Также их не будут наказывать за отказ делать тест на коронавирус, если станет известно, что в клубе или баре был заболевший.