Система «Антисон» угрожает вашей безопасности. Москве совсем не жалко водителей автобусов

Водители общественного транспорта Москвы пожаловались на новую систему «Антисон». Они уверяют, что после установки этих устройств рядом с лицами у них начались проблемы со зрением. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков уверен, что Роспотребнадзор должен запретить использовать приборы, чтобы еще сильнее не вредить здоровью людей — как минимум двое водителей уже получили ожоги сетчатки.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Вячеслав Лысаков рассказал, что к нему обратился избиратель, который работает в Мосгортрансе, с жалобой на аппаратуру под названием «Антисон». Эти устройства недавно установили на общественном транспорте.

Лысаков подчеркнул, что возле головы водителя находится огромное количество аппаратуры: рации, авторегистраторы с подсветкой, Wi-Fi-роутеры, и так далее. Он подчеркнул, что все они вырабатывают излучение, которое неизвестно как влияет на здоровье того, кто постоянно находятся под их воздействием. Депутат отметил, что никто не проводил исследование опасности суммарного излучения всех этих приборов.

Конкретно разговор идет о китайском аппарате, который имеет два инфракрасных излучателя. Судя по документам, которые нашли сами водители, он должен быть расположен не ближе чем на метр от головы.Но он находится на расстоянии 70-80 сантиметров, и водители начали жаловаться на дискомфорт и резь в глазах. Некоторым из них, по словам моего избирателя, поставили диагноз «ожог сетчатки» Вячеслав Лысаков.

Депутат подчеркнул, что это довольно серьезный диагноз — человек может получить инвалидность. Это беспокоит водителей, которым приходится управлять общественным транспортом с установленным «Антисном». Лысаков отметил, что сертификат, который предъявили разработчики прибора, вызывает серьезные вопросы. Проверку устройства проводила организация с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.

«Эти разбросанные по всей стране компании иногда „на коленке“ делают сертификацию. Росстандарт, к сожалению, должен утверждать ее подлинность, не проверяя ни технически, ни физически насколько эта аппаратура соответствует этим параметрам», — пояснил он.

Лысаков рассказал, что около недели назад направил срочный депутатский запрос в Роспотребнадзор. Он попросил оперативно принять меры в рамках компетенции ведомства — у него есть специалисты и необходимая аппаратура, чтобы провести соответствующие замеры и стать инициаторами изъятия устройств «Антисон» из общественного транспорта.

Если она оказывает на глаза такое серьезное воздействие, что офтальмолог ставит диагноз «ожог сетчатки» — на мой взгляд, до полной проверки эту технику следует полностью убрать из транспорта. Это было бы здравым решением. А уже потом проводить все проверки, замеры и так далее. «Антисон» — хорошая идея, но ее нельзя реализовывать ценой здоровья водителя — это совершенно неприемлемый подход Вячеслав Лысаков.

Он подчеркнул, что не ясно, тестировали ее на людях или нет. Известно, что аппаратуру сделали в Китае, но сертификат она получила уже в России. Депутат считает, что Роспотребнадзор должен разобраться, кто и как проводил процедуру сертификации этих устройств, а затем физически проверить, насколько безопасен «Антисон» для водителей.

Он выразил надежду, что после депутатского запроса администрация Мосгортранса отреагирует на жалобы водителей. При необходимости Лысаков готов обратиться в прокуратуру — чтобы она проверила законность действий, которые могут нанести вред водителям в этой ситуации.

Депутат прокомментировал и заявление о том, что «Антисон» выделяет излучение меньшее, чем мобильный телефон.

«Бумага стерпит все, можно написать все, что угодно. Но у нас факт налицо — водитель жалуется на определенные симптомы, а специалисты подтвердили сам факт воздействия на сетчатку. Вряд ли это солнечный свет ли весенний ветер — это явно воздействие электромагнитного или инфракрасного излучения. Поэтому специалисты должны в этом разобраться», — заключил он.