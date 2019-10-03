Система-112 в действии. Более 1100 человек удалось вывести из лесов Подмосковья с начала года

С начала 2019 года из лесов Подмосковья спасатели и добровольцы вывели около 1100 человек, более 120 из них дети. Свыше 100 человек вышли из леса самостоятельно благодаря общению с операторами Системы-112 Московской области. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов.

С начала 2019 года из лесов Подмосковья спасатели и добровольцы вывели около 1100 человек, более 120 из них дети. Свыше 100 человек вышли из леса самостоятельно благодаря общению с операторами Системы-112 Московской области. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов.

Больше всего людей потерялись летом — в разгар грибного и ягодного сезонов в лесах Подмосковья. Поисковые мероприятия проводились практически ежедневно.

Лучше всего помогал искать заблудившихся исправный и заряженный мобильный телефон. Специалисты Системы-112 с помощью функции геопозиционирования могли автоматически определить местонахождение звонящего и в зависимости от ситуации (возраста заблудившегося, состояния здоровья и т. д.) самостоятельно сориентировать его на выход из леса, либо направить на помощь поисковый отряд.

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Также на номер «112» поступали вызовы от родственников или знакомых заблудившихся. В таком случае операторы подробно опрашивали родных и близких, заполняли карточку происшествия и передавали информацию поисковым отрядам.

Также жителям Подмосковья напомнили главные и необходимые правила, которые стоит соблюдать каждому, кто собирается отправиться в лес: обязательно нужно взять с собой спички, фонарик, запас продовольствия, воды и полностью заряженный телефон. Пожилым людям рекомендуется брать с собой жизненно важные медикаменты. Также всегда нужно сообщать своим близким маршрут и обозначать ориентировочное время своего возвращения. Одежда должна быть ярких оттенков и соответствовать погоде. Если не удается самостоятельно найти выход из леса, незамедлительно нужно звонить на номер «112».