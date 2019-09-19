Система-112 Подмосковья поможет жителям из других регионов

Система-112 Московской области будет сотрудничать с Системами-112 Рязанской, Ярославской, Тверской и Владимирской областями. Благодаря этому она получила возможность оказывать помощь жителям региона, даже если они находятся на территории смежных областей. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов.

Сотрудничество организовано в первую очередь для удобства жителей приграничных районов, ведь протяженность границ Московской области — более 1,2 километра.

Нередко жители Подмосковья звонят на единый номер спасения 112 с просьбой оказать помощь своим родным и близким, находящимся в другом регионе. В чрезвычайных ситуациях промедление может сыграть роковую роль. Для оказания оперативной помощи в таких случаях были заключены соглашения об информационном взаимодействии с соседними регионами.

Поиски продолжаются. Из подмосковных лесов вывели тысячу человек с начала года Подробнее

Например, если на единый номер спасения 112 поступает вызов от заявителя из Подмосковья, пожилые родители которого живут в Тверской области и им необходимо вызвать скорую помощь, оператор Системы-112 Московской области принимает всю необходимую информацию (суть происшествия, адрес, контактные данные) и через специальное программное обеспечение передает карточку происшествия в Систему-112 Тверской области. Там, уже имея всю необходимую информацию, специалисты организовывают оперативное реагирование экстренных служб.

«С начала 2019 года операторы Системы-112 Московской области передали более 34 тысяч вызовов в соседние регионы. Во всех случаях информация передана в необходимый регион для оказания помощи, каждый вызов проконтролирован операторами Системы-112 Московской области. В ближайшее время мы планируем заключить подобное соглашение со Смоленской, Калужской и Тульской областями», — отметил Сергей Самолевский, начальник Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области.

Функция СМС-оповещения о времени приезда скорой работает в Системе-112 Подробнее

Кроме того, на сегодняшний день информационное взаимодействие между Системами-112 Москвы и Московской области налажено и находится в опытной эксплуатации, а также организовано информационное взаимодействие в телефонном режиме со всеми субъектами Российской Федерации.

Система-112 Московской области введена в эксплуатацию 1 июня 2015 года и на сегодняшний день является самой масштабной на территории Российской Федерации. В обеспечении ее работы задействовано более 3,6 тысячи специалистов. С начала эксплуатации Системы-112 операторы приняли и обработали более 33 миллионов вызовов от жителей и гостей Подмосковья. Развитие региональной Системы-112 осуществляется в рамках реализации губернаторской программы «Безопасность Подмосковья».