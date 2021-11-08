Госдуму предупредили об опасности формирования в стране «сиротских гетто»

Представители общественных организаций, которые занимаются помощью сиротам, выступили против новой инициативы Госдумы. Они попросили пересмотреть законопроект о предоставлении жилья выпускникам детдомов. Согласно документу, число квартир в одном доме, которое отдается сиротам, нужно увеличить с 25% до 50%. Но общественники считают, что это крайне негативно скажется на социальной адаптации детдомовцев.

Как уточнили «Известия», сейчас документ находится на рассмотрении Госдумы. Законодатели считают, что такое размещение будет более удобным и поможет обеспечить жильем как можно больше сирот. Но общественники уверяют, что это приведет к образованию так называемых «сиротских гетто».

Эксперты заверили, что если выпускники детдомов приходят во взрослую жизнь группами, то сохраняют свои старые привычки. Они начинают стремиться собраться вообще в одной квартире и принимать каждое решение коллективным умом. Часто происходит так, что полученную от государства отдельную жилплощадь они просто сдают, а фактически вновь поселяются группами.

Общественники отметили, что помочь в процессе социализации сиротам может пример семейной жизни — соседей, которые ходят на работу, берегут брак, растят детей. Однако если половину квартир в доме отдадут выпускникам детдомов, такого примера перед их глазами практически не будет. Это негативно скажется на адаптации ко взрослой жизни.