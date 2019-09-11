Сироте из Одинцовского округа вручили ключи от квартиры. Еще 10 ребят получат жилье до конца года

В Одинцовском округе продолжают вручать ключи от квартир детям-сиротам. На этот раз получила свое жилье Анна Никулина.

Квартиры детям-сиротам дарят в рамках региональной программы. Благодаря ей с начала этого года в Одинцовском городском округе ключи от новых квартир получили девять ребят. С приобретением своего жилья юную жительницу поздравил глава муниципалитета Андрей Иванов.

«Создавай свою семью, проводи свое время свободное, приглашай друзей, родственников. Чтобы у тебя был счастливый уголок», — сказал Андрей Иванов, глава Одинцовского г. о.

Девушке 18 лет, она учится в медицинском университете, в будущем планирует работать педиатром. Однокомнатную квартиру девушка получила в селе Немчиновка в четырехэтажном жилом кирпичном доме.

«В принципе квартира уже полностью оборудована к самостоятельной жизни. Знаете, она чем-то похожа на очень такой приличный номер в отеле. Потому что ты заходишь — все новенькое, прям действительно захотелось остаться и жить», — поделилась эмоциями Анна Никулина, местная жительница.

В квартире сделан социальный ремонт — установлены стеклопакеты, сантехника, электрическое оборудование, постелен ламинат, а также плитка. До конца 2019 года в Одинцовском округе ключи получат еще 10 сирот.