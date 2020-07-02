Сирота встал на защиту жителя Челябинска, которого обвинили в расстреле хаски

Убийство собаки на одном из песчаных карьеров в Челябинске никого не оставило равнодушным. Особенно после появившегося видео, где мужчина стреляет в хаски. Однако есть и другая точка зрения, что этот человек не преступник, а защищавший свое имущество фермер. Такого мнения придерживается подмосковный производитель сыра Олег Сирота.

«Это не охотник, а фермер, на которого собака напала и начала драть его скот. Я считаю, что он абсолютно прав, он защищал свое имущество. Он же не знал, дикое животное, не дикое. Считаю, что этого человека ни в коем случае нельзя привлекать ни к какой ответственности. С владельцев собаки надо взыскать денежные средства за порчу скота», — заявил он в разговоре с «360».

Он отметил, что в Московской области тоже возникают подобные случаи. От диких животных зачастую страдают сельскохозяйственные животные. Например, полтора месяца назад дикая собака «подрала» у него куриц, а у его соседки — десять коз.

При этом он подчеркнул, что законодательного механизма по решению этого вопроса все равно нет. Зато есть закон об ответственном обращении с животными. Фермер призвал не замалчивать проблему и стараться изменить ситуацию.

Ранее стало известно, что 27 июня мужчина на песчаных карьерах на северо-западной окраине Челябинска застрелил хаски по кличке Арчи. Это произошло на глазах у его хозяйки и ее подруги. Видео случившегося попало в Сеть.

Стрелок утверждал, что собака проникла на его частную территорию. Там он разводит гусей. По его словам, животное погрызла много птицы. Об этом написал портал «Провинция.ру».

По факту случившегося открыто уголовное дело о жестоком обращении с животными. Местному жителю может грозить до трех лет тюрьмы.

Также в его отношении составили два административных протокола о нарушении правил хранения и ношения оружия, а также о стрельбе из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах.

За эти правонарушения охотнику грозит или штраф в размере до 100 тысяч рублей, или арест до 15 суток. Известно, что стрелок имел право на ношение оружия.