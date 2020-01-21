Сирота очистил двор школы от сухостоя. На него завели уголовку

В марте 2019 года во дворе школы, рядом с которой находится дом Василия Попкова, упали два дерева и перегородили тропинку, ведущую к зданию. Юноша с помощью бензопилы распилил стволы, а после расчистил двор от веток и валежника. Собранную древесину Попков отнес к себе домой — молодой человек решил, что школе сухостой был не нужен ведь школьная котельная работала на угле.

Однако участковый поселка расценил произошедшее как хищение государственного имущества, на Попкова было заведено уголовное дело о незаконной рубке в крупном размере (часть 2 статьи 260 УК). Два поваленных дерева администрация Апшеронска оценила в 66 тысяч рублей.

Результаты проведенной ботанической экспертизы показали, что одно дерево было иссохшим, а второе — гнилым и «биологически обреченным». Опекунша сироты Ольга Лабузова рассказала, что стволы деревьев обломились на высоте больше человеческого роста, Попков же только распилил и убрал лежащее на земле.

«Когда делом заинтересовался участковый, они уже были спилены до пеньков. Но Василий их не спиливал», — добавила женщина.

На защиту юноши встали местные жители, они собрали подписи в поддержку Попкова. По их словам, эти деревья надо было спилить гораздо раньше, потому что они были поломаны и мешали проходу к зданию.

Однако следователи отказались закрывать уголовное дело. Его рассмотрение назначено на среду, 22 января.