Сирота-инвалид получит государственную квартиру в Ставропольском крае

В настоящее время 37-летний мужчина проживает в дачном домике без удобств в Невинномысске. По его словам, государственной пенсии в 13 тысяч рублей не хватает даже на аренду комнаты. Кроме того, Савенко выплачивает кредит за услуги адвоката в суде.

Александр Куренной отметил, что ставропольская прокуратура провела проверку по исполнению решения суда.

«Постановление о взыскании исполнительского сбора вынесено спустя более двух месяцев. Дело об административном правонарушении в связи с непринятием мер по постановлению суда не возбуждено, конкретные должностные лица министерства, виновные в неисполнении решения суда, судебным приставом-исполнителем не установлены, вопрос об их персональной ответственности не рассматривался», — заявил Куренной.

Он сообщил, что Савенко выделят квартиру в Невинномысске в ближайшее время.

«В настоящее время в городе Невинномысске имеются жилые помещения специализированного жилищного фонда края, предоставление которых запланировано в 2019 году, в том числе Савенко Н.Н. В самое ближайшее время он получит благоустроенное жилье», — пояснил Куренной.

По его словам, Николай Савенко дал письменное согласие на предоставление жилья в Невинномысске.

Ранее, по информации RT, в 2013 году 37-летний частично парализованный сирота Николай Савенко узнал, что ему положено государственное жилье. Однако в курском органе опеки и попечительства ему отказали. Чиновники отметили, что жилье должны предоставить в Ставропольском крае, но там инвалиду-сироте вновь ответили отказом. Тогда мужчина вынужденно обратился в суд.