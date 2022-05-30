Сирот без жилья предложили прописывать в администрациях

Детей-сирот, которые часто подолгу вынуждены ждать положенных им по закону квартир, предложили на это время прописывать в администрациях муниципалитетов, где они проживали до 18-летия. Так, как предполагается, получится решить проблемы со штрафами за отсутствие регистрации, сложностями с доступом к льготам и трудоустройством.

Госдума рассмотрела такой законопроект в первом чтении в начале мая, сообщили «Известия». Инициатива направлена на решение сопутствующих проблем, с которыми могут столкнуться сироты до предоставления положенной квартиры.

«Закон сейчас устроен так, что основная ответственность за обеспечение сирот лежит на муниципалитетах. Все вопросы, связанные с опекой, находятся в их ведении. Поэтому было бы логично, если бы они несли полную ответственность за сироту до момента, когда ему будет предоставлено жилье», — отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Отзывы на законопроект стали различными. Профильный комитет по вопросам семьи, женщин и детей поддерживает инициативу, в комитете по самоуправлению и региональной политике документа также одобрили.

В Минпросвещения высказали возражения против разработки нового механизма, пояснила Стенякина. В ведомстве сослались на то, что уже приняли нужные подзаконные акты. Они позволяют регистрировать сирот в социальных и учебных учреждениях, указано в материале.