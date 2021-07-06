Сирены включили в краснодарском поселке из-за наводнения. Видео

Сильные ливни привели к потопу в Краснодарском крае. Из-за наводнения в поселке Джубга Туапсинского района включили сирены. Один из местных жителей заснял разгул непогоды на видео.

На кадрах видно, что в поселке дает сильный ветер и идет дождь. Также среди домов можно рассмотреть береговую линию с волнами, а за кадром слышна громкая сирена. Оповещение включили в населенном пункте в ночь на 6 июля.

Ранее ливни затопили Сочи, где под водой оказались дома и наземный транспорт. При этом многие катера унесло в море, а на побережье повалило деревья и размыло пляжи.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил сочинским властям быть готовыми к проведению эвакуации населения. Он подчеркнул, что в период непогоды необходимо предусмотреть любое развитие событий.

Также стало известно, что 90 человек эвакуируют в поселке Джубга из-за подтоплений.

По словам метеоролога Gismeteo Леонида Старкова, обильные дожди будут идти на юге России до конца лета. Осадки будут не постоянными, но регулярными. Специалист отметил, что ненастные циклы продолжаются до 10 дней, после чего наступает хорошая погода, а затем все снова повторяется.