Сирены и громкоговорители заработают по всей России 3 марта
Масштабная проверка системы оповещения населения пройдет в среду, 3 марта, по всей России. Как сообщило МЧС в своем канале в Telegram, сигналы включат в 10:40 по местному времени.
В ведомстве предупредили жителей, чтобы они не пугались. Проверка работы электросирен и громкоговорителей плановая, поэтому всех попросили сохранять спокойствие.
В ходе тренировки региональные управления проверят, как быстро информация и сигналы оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций доходит до местных властей, региональных ведомств и местных жителей.
В некоторых регионах сигнал «Внимание всем!» запустят вместо трансляции телеканалов и радио.
Следующая проверка систем оповещения населения запланирована на 6 октября.