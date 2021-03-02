Сирены и громкоговорители заработают по всей России 3 марта

Масштабная проверка системы оповещения населения пройдет в среду, 3 марта, по всей России. Как сообщило МЧС в своем канале в Telegram, сигналы включат в 10:40 по местному времени.

В ведомстве предупредили жителей, чтобы они не пугались. Проверка работы электросирен и громкоговорителей плановая, поэтому всех попросили сохранять спокойствие.

В ходе тренировки региональные управления проверят, как быстро информация и сигналы оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций доходит до местных властей, региональных ведомств и местных жителей.

В некоторых регионах сигнал «Внимание всем!» запустят вместо трансляции телеканалов и радио.

Следующая проверка систем оповещения населения запланирована на 6 октября.