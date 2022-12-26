Общество 26 декабря 2022, 22:24 Сирена воздушной тревоги зазвучала в Энгельсе Сирена воздушной тревоги в Энгельсе прозвучала для повышения боевой готовности

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Воздушную тревогу вечером 26 декабря объявили для повышения боевой готовности. Об этом сказано в сообщении министерства массовых коммуникаций и информации Саратовской области, написал ТАСС.

«В целях повышения боевой готовности», — привело ведомство сообщение главы регионального управления безопасности жизнедеятельности Юрия Юрина.

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В социальных сетях появилось видео, на котором очевидцы вечером 26 декабря засняли звуки сирены в окрестностях Энгельса. Местный житель на видео сообщил, что его дом расположен в километре от военного аэродрома, на котором находятся самолеты ВС РФ.

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В ночь на 26 декабря системы противовоздушной обороны в Энгельсе сбили украинский беспилотник рядом с аэродромом. В результате падения обломков техники погибли три военнослужащих.

Губернатор региона Роман Бусаргин пообещал, что власти окажут родным погибших всю необходимую помощь.