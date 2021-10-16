Сирена сработала ночью на МКС из-за сбоя в модуле «Звезда»

Экипаж МКС минувшей ночью проснулся из-за сирены, которая сработала в российском модуле «Звезда». Причиной мог стать временный сбой в его системе управления.

О случившемся специалисту подмосковного Центра управления полетами сообщил космонавт Антон Шкаплеров, сообщило РИА «Новости».

«У нас сейчас сработало оповещение. <…> Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам я не отбивал сирену, чтобы они услышали», — уточнил Шкаплеров.

По его мнению, сирена сработала из-за временного пропадания готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации «Звезды».

Ранее МКС ненадолго потеряла ориентацию в пространстве после тестирования двигателей корабля «Союз». По данным NASA, контроль над станцией был восстановлен за 30 минут.

На борту «Союза» 17 октября должен вернуться на Землю киноэкипаж станции. Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко будет сопровождать космонавт Олег Новицкий. Он будет капитаном корабля. Экипаж должен приземлиться рано утром в степях Казахстана.