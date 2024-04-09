Общество 09 апреля 2024, 15:10 Синоптики зафиксировали температурный рекорд во Владивостоке

Читать 360tv в

В минувшие выходные во Владивостоке синоптики зафиксировали новый температурный рекорд. В воскресенье, 7 апреля, воздух в городе прогрелся до +17,8 градуса, написало ИА PrimaMedia.

По данным специалистов, предыдущий рекорд был отмечен 7 апреля 1965 года. В тот день столбики термометров показывали +14,9 градуса, сообщил RT.

Реклама

Есть и другие дни в апреле, когда погода во Владивостоке больше напоминала летнюю. Например, в 2022 году в начале апреля воздух прогревался до +18,8 градуса, а 11 апреля 1945-го — до +20,4 градуса.