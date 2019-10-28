  • Синоптики зафиксировали нехватку кислорода в московском регионе

    28 октября 2019, 14:37

    Артур Блянихов

    Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила о том, что в столичном регионе ожидается нехватка кислорода из-за повышения влажности и понижения атмосферного давления. Об этом сообщила «Российская газета».

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    «Холодный и малоподвижный атмосферный фронт кардинально повлияет на погоду, понизив ниже нормы все показатели, включая температуру воздуха, давление и количество кислорода», — процитировал синоптика сайт телеканала «Звезда».

    Она напомнила, что осадки и низкая температура могут способствовать обострению заболеваний органов дыхания, суставов, а также сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем. Отмечается, что со второго ноября синоптики ожидают улучшения погоды. Небольшое потепление и прекращение осадков приведут к тому, что количество кислорода приблизится к нормальным показателям.