Синоптики зафиксировали нехватку кислорода в московском регионе

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«Холодный и малоподвижный атмосферный фронт кардинально повлияет на погоду, понизив ниже нормы все показатели, включая температуру воздуха, давление и количество кислорода», — процитировал синоптика сайт телеканала «Звезда».

Она напомнила, что осадки и низкая температура могут способствовать обострению заболеваний органов дыхания, суставов, а также сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем. Отмечается, что со второго ноября синоптики ожидают улучшения погоды. Небольшое потепление и прекращение осадков приведут к тому, что количество кислорода приблизится к нормальным показателям.