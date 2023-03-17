Общество 17 марта 2023, 15:55 Синоптики зафиксировали месячную норму снега в Магадане

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На территории Магадана за один день, 13 марта, выпала месячная норма снега. Высота сугробов выросла до 36 сантиметров, написало РИА «Новости» со ссылкой на отдел метеопрогнозов ФГУП «Колымское УГМС».

В пятницу, 17 марта, в регионе снова зафиксировали циклон. Как заметили синоптики, это уже четвертый циклон за неделю, пришедший со стороны Японского моря, сообщила «Политика сегодня».

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По прогнозам специалистов, снег будет идти до конца недели. Существует угроза схода лавин.

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