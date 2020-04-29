Синоптики: ураган накроет Челябинскую область
Синоптики отметили, что в четверг 30 апреля сильные дожди и ветер накроют Челябинскую область. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
Специалисты уточнили, что во многих районах скорость ветра может достигать 22-27 метров в секунду.
Сотрудники управления федеральных дорог «Южный Урал» выпустили обращение к местным водителям.
«Просим автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующие погодным условиям. А лучше — оставаться дома», — подчеркнули в управлении.