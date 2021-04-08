Синоптики спрогнозировали внезапное потепление в Свердловской области

Начальник отдела гидропрогнозов ФГБУ «Уральское УГМС» Нелли Мирошникова рассказала, что в ближайшую неделю в Свердловской области ожидается резкое потепление, написал ТАСС.

«Погоду в регионе будет определять область повышенного давления, есть вероятность небольших осадков температура воздуха составит -1… +4. На юге к выходным потеплеет ночью до +8, днем ожидается +15 градусов, а на юге до +18 и даже +19», — процитировал Мирошникову сайт URA.ru.

По ее словам, активное таяние снега вызовет подъем воды в реках области. Министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов отметил, что из-за разлива рек было прервано транспортное сообщение с девяти населенными пунктами области, где проживают около 1200 человек.