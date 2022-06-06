Синоптики спрогнозировали сильный дождь и град в Краснодарском крае

В Краснодарском гидрометцентре рассказали о сильных дождях и граде, которые пройдут в нескольких районах Краснодарского края в ближайшие сутки. Об этом написал «ФедералПресс».

«Ветер северный и северо-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду. При грозе порывы 15-17 метров в секунду», — добавили Гидрометцентре.

Также высока вероятность сильных дождей на Черноморском побережье. В районе Анапы и Геленджика поры ветра составят до 20 метров в секунду.

В горных районах Краснодарского края температура воздуха составит не более 23 градусов тепла.