Синоптики спрогнозировали самые жаркие дни лета

Самые жаркие дни в Центральной России еще впереди. По прогнозу Гидрометцентра, пик произойдет в конце июля — начале августа.

На юге страны максимальное повышение температуры ожидается в конце июля, а в приморских городах — в начале августа, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По климату самой теплой (для Центральной России) является последняя пятидневка июля, а если по дням за весь год, то оказывается, что самые теплые дни — это 31 июля и 1 августа», — сообщил синоптик.

Он объяснил, что, несмотря на аномальную жару в середине июня во многих регионах России, в том числе в Москве и Московской области, высокие температуры будут более ощущаться в конце июля, потому что в первый месяц лета непрогретая почва забирает часть тепла.

На юге смещение жары на более ранний срок, в отличие от центральной и восточной частей России, происходит из-за ранней весны, когда в конце марта солнце уже начинает прогревать почву. В приморских городах максимальная температура приходится на август из-за влияния моря, которое накапливает тепло, но, в отличие от почвы, не спешит его отдавать.