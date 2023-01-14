Общество 14 января 2023, 03:47 Синоптики спрогнозировали потепление до 0 градусов в Москве Гидрометцентр России: в Москве ожидается небольшой снег и облачная погода РИА «Новости»

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В московском регионе значительно потеплеет. 14 января ожидается небольшой снег, погода будет облачной. На дорогах возможна гололедица, сообщил Гидрометцентр России.

Днем в столице столбики термометров покажут -1-3 градусов, ночью такая температура сохранится. В Подмосковье воздух прогреется до 0. Ветер подует с юга со скоростью до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

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На Крещенье 19 января морозов не ожидается. В столичный регион пришла оттепель. По данным специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в третьей декаде января ожидается очередная волна холода. Однако аномальных морозов не будет.

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Ранее синоптики Росгидромета предупредили жителей российской столицы, что на следующей неделе на дорогах будет скользко. В гололедицу нужно быть осторожными и пешеходам, и водителям, посоветовали специалисты.