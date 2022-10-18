Синоптики спрогнозировали первый снег в Петербурге | 360°

18 октября 2022, 12:04
Синоптики спрогнозировали первый снег в Петербурге
В период с 24 по 25 октября в Санкт-Петербурге выпадет первый снег. Об этом в беседе с «Невскими новостями» сообщил синоптик Александр Шувалов.
По словам специалиста, зима в город на Неве придет раньше обычного. При этом он отметил, что ждать сугробов не придется. Мокрый снег быстро растает и не задержится на улицах Петербурга.
Реклама
«Это будет снег с дождем, который быстро растает», — добавил Шувалов.
Реклама
Санкт-Петербург
Погода
Реклама
Реклама