Синоптики спрогнозировали небольшой дождь в Москве 23 октября | 360°

Общество 23 октября 2022, 04:28 Синоптики спрогнозировали небольшой дождь в Москве 23 октября Гидрометцентр России: москвичей ждет небольшой дождь 23 октября РИА "Новости"

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В московский регион в воскресенье придет дождливая погода. Синоптики прогнозируют небольшой дождь, воздух прогреется до +6 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Ночью похолодает до +4 градусов. В Подмосковье днем температура воздуха составит +9 градусов, а в ночное время упадет до +1 градуса. Ветер южного направления подует со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 747 мм ртутного столба.

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По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на следующей неделе ожидается серьезное похолодание в столичном регионе. Во вторник на почве возможны заморозки. При этом температурный фон в самой Москве будет таким, при котором в облаках не образуется снег.

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Ранее автоэксперт Павел Константинов дал рекомендации водителям, когда следует менять летнюю резину на зимнюю. По его словам, это лучше делать до наступления холодов, в это время сцепление с дорогой у автомобиля ухудшается.