Синоптики спрогнозировали холодные ночи в Пермском крае

На севере и востоке Пермского края в билжайшие ночи ожидаются заморозки. Об этом Ura.ru рассказали в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В ночные часы 17–19 августа местами по северу и востоку Пермского края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — отметили в ГУ МЧС по региону.

Местным жителям порекомендовали укрывать плодовые деревья защитным материалом, а водителям — соблюдать скоростной режим и избегать резких торможений на дорогах.

Несмотря на холодные ночи, днем температура воздуха будет держаться на уровне 20-25 градусов.