facebook_pixel
    17 августа 2022, 11:55

    Синоптики спрогнозировали холодные ночи в Пермском крае

    Оксана Лавнюженко

    На севере и востоке Пермского края в билжайшие ночи ожидаются заморозки. Об этом Ura.ru рассказали в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

    «В ночные часы 17–19 августа местами по северу и востоку Пермского края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — отметили в ГУ МЧС по региону.

    Местным жителям порекомендовали укрывать плодовые деревья защитным материалом, а водителям — соблюдать скоростной режим и избегать резких торможений на дорогах.

    Несмотря на холодные ночи, днем температура воздуха будет держаться на уровне 20-25 градусов.