Синоптики спрогнозировали дожди на время воздушного парада

Синоптики не прогнозируют гроз и сильных порывов ветра, а вот дождь может пойти.

«Активные воздействия, конечно, будут проводиться с тем, чтобы создать условия для погоды, которая позволит провести воздушный парад», — сказал Вильфанд.

Вопрос о разгоне облаков нужно будет принимать ситуативно, считает он. В праздничный день важно будет посмотреть, с какой стороны идут облака, на каком уровне они расположены.

По мнению метеоролога, словосочетание «разгон облаков» недостаточно верно, так как не отражает сути воздействия. Лучше употреблять фразы «обезвоживание облаков», «активное воздействие» или «модификация погоды».

Девятого мая в столичном регионе ожидается небольшой дождь, а по области — умеренный дождь. Ночью градусники термометра покажут +6…+8 градусов, а днем — +13...+15 градусов.

В День Победы над Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов. Среди них будет и звено самолетов пятого поколения Су-57.