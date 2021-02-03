Синоптики сообщили о сильном снегопаде и высокой облачности в Москве

Специалист уточнила, что осадки усилятся ближе к вечеру. Временами возможны небольшие метели. За один день в городе может выпасть около 11% месячной нормы осадков. Столбики термометров в столице покажут 4-6 градусов мороза, рассказал сайт «Экономика сегодня».

В области температура составит минус 2-7 градусов. Скорость ветра будет около 4–9 метров в секунду.