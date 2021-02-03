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    03 февраля 2021, 10:20

    Синоптики сообщили о сильном снегопаде и высокой облачности в Москве

    Полина Петрова

    Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что сильный снегопад и высокая облачность придут в Москву в среду, 3 февраля, написало РИА «Новости».
    Синоптики сообщили о сильном снегопаде и высокой облачности в Москве

    Специалист уточнила, что осадки усилятся ближе к вечеру. Временами возможны небольшие метели. За один день в городе может выпасть около 11% месячной нормы осадков. Столбики термометров в столице покажут 4-6 градусов мороза, рассказал сайт «Экономика сегодня».

    В области температура составит минус 2-7 градусов. Скорость ветра будет около 4–9 метров в секунду.