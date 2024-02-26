Общество 26 февраля 2024, 11:09 Синоптики сообщили о потеплении до +1 градуса в Тюменской области

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Во вторник, 27 февраля, в Тюменскую область придет потепление. По данным метеорологов, воздух прогреется до +1 градуса. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе.

В этот день также возможны осадки в виде снега. В среду, 28 февраля, столбики термометра в дневное время суток покажут 0 градусов, несмотря на похолодание ночью до -11.

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В начале недели ветер будет дуть со скоростью пять-восемь метров в секунду в юго-западном направлении.