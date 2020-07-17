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    17 июля 2020, 16:42

    Синоптики сообщили о переменчивой погоде на Урале в августе

    Полина Петрова

    Синоптики сообщили о переменчивой погоде в уральских регионах в августе. Отмечается, что в последний месяц лета будут чередоваться ливни с грозами и жара.
    Синоптики сообщили о переменчивой погоде на Урале в августе

    Специалисты заявили, что в некоторых областях будет превышение месячной нормы осадков. Аномально жаркая погода придет в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, информирует сайт Ura.ru.

    В Свердловской, Курганской, Челябинской и Тюменской областях будут идти сильные дожди. Вместе с тем среднесуточная температура здесь не опустится ниже 19 градусов тепла.