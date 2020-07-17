Синоптики сообщили о переменчивой погоде на Урале в августе

Синоптики сообщили о переменчивой погоде в уральских регионах в августе. Отмечается, что в последний месяц лета будут чередоваться ливни с грозами и жара.

Специалисты заявили, что в некоторых областях будет превышение месячной нормы осадков. Аномально жаркая погода придет в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, информирует сайт Ura.ru. В Свердловской, Курганской, Челябинской и Тюменской областях будут идти сильные дожди. Вместе с тем среднесуточная температура здесь не опустится ниже 19 градусов тепла.