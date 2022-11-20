Общество 20 ноября 2022, 05:08 Синоптики сообщили о небольшом снеге в Москве 20 ноября Гидрометцентр России: в Москве пройдет небольшой снег 20 ноября РИА «Новости»

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Облачная погода установится в столичном регионе в воскресенье. В отдельных районах Москвы и Подмосковья пройдет небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица, сообщил Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве составит -1 -3 градуса, ночью станет холоднее — до -6 градусов. В Московской области столбики термометров днем опустятся до -6 градусов, а ночью — до -9 градусов.

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Ветер подует восточного направления со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба. Столичных автомобилистов просят быть осторожными во время вождения из-за гололедицы на дорогах.

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До этого синоптики предсказывали январские морозы. Однако погода порадовала москвичей и настоящих холодов еще не было.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим из-за снега. На трассах регионах будут дежурить порядка 700 единиц спецтехники.