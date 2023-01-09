Общество 09 января 2023, 12:54 Синоптики сообщили о 60 градусах мороза на полюсе холода в Оймяконе

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Температура воздуха в Оймяконе в понедельник, 9 января, упала до -59 градусов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Якутское управление по Гидрометеорологии.

Такие морозы были ранее в конце декабря. Тогда столбик термометра опускался до отметки в -61 градус.

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В настоящее время на территории всей Якутии держатся сильные холода. В юго-восточной части республики синоптики говорят об умеренном количестве снега, на остальной территории осадков не наблюдают. В поселениях отмечают наличие морозных туманов.

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