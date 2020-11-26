Синоптики сообщили, что грядущая зима будет теплой в Петербурге

«В СЗФО (в том числе Петербург и Ленобласть) прогнозируется среднемесячная температура выше нормы в декабре, феврале и марте, близкая к норме — в январе. Однако если сравнивать предстоящую зиму с прошлогодней, то она ожидается более прохладной», — отметили эксперты.

Специалисты уточнили, что предыдущая зима стала самой теплой за всю историю регулярных наблюдений за погодой, то есть с 1881 года. Синоптики добавили, что подробный прогноз можно сделать максимум на месяц вперед. Общие сведения о зимней погоде являются менее надежными.