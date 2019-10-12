Синоптики рассказали об «удивительно» теплой погоде в России

Практически вся Россия оказалась в «удивительной погодной аномалии», когда температура превышает климатическую норму на 4-6 градусов. Об этом сказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«На 4-6 градусов температура выше нормы во всей Азиатской территории… В Омске был побит рекорд температуры для 10 октября, температура была выше 21 градуса. Такая высокая температура в принципе будет в ближайшие 5-6 дней», — рассказал Вильфанд РИА «Новости».

По словам научного руководителя Гидрометцентра, особенно сильно погодная аномалия видна на азиатской территории. Там температура в середине октября колеблется от 15 до 20 градусов.

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Вильфанд рассказал, что теплая погода связана с множеством факторов, которые способствовали выносу теплых воздушных масс с юга.

В субботу, 12 октября, в Москве и области ожидается теплая погода с порывистым ветром и дождем. 13 октября тепло сохранится, а вероятность осадков будет невысокой, пишет газета «Известия».