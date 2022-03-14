Синоптики рассказали о возможной гололедице в Ленинградской области

В начале недели на дорогах в Ленинградской области ожидается гололедица. Температура воздуха будет нестабильной. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Гололед на дорогах в Ленобласти ожидается всю ближайшую неделю. Столбик термометра в ночное время может опускаться до -7 градусов, а днем повышаться до +9 градусов.

Похожая погода ждет и жителей Санкт-Петербурга. По словам синоптиков, в Северной столице ожидаются температурные качели. Жителям и гостям города советуют быть максимально внимательными на дорогах.