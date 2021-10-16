Синоптики рассказали о последнем всплеске тепла в европейской части России

Последний всплеск осеннего тепла придет в европейскую часть России 21 октября. Но он будет совсем недолгим, сообщили в центре «Фобос».

По прогнозу синоптиков, температура воздуха во второй половине следующей недели повысится до +8…+13 градусов. Однако уже в воскресенье, 24 октября, придет похолодание.

Средний температурный фон упадет ниже +5…+7. В связи с этим эксперты посоветовали водителям скорее переобуть свои автомобили.

«Следующее воскресенье станет тем Рубиконом, после которого ездить на летней резине станет небезопасно», — предупредили метеорологи.

В «Фобосе» обратили внимание, что первый снег может выпасть уже в ближайшие вторник или среду. Он будет таять, но ночью температура упадет до -3…+2. Днем ожидается около +2…+7. Дороги могут быть скользкими, поэтому чтобы не устраивать «день жестянщика», лучше заранее сменить резину. По мнению авторов прогноза, отправляться на шиномонтаж можно в ближайшие дни.