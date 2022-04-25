Синоптики рассказали о погоде в Тюмени на текущей неделе

Сотрудники Росгидрометеоцентра рассказали о резком потеплении в Тюмени на этой неделе. По их данным, столбик термометра поднимется до 22 градусов. Об этом написал Ura.ru.

Синоптики отметили, что самыми теплыми днями станут 27 и 28 апреля.

«27 и 28 апреля в Тюмени 22 градуса тепла. Облачно, небольшой дождь», — говорится в прогнозе.

К концу недели в областном центре заметно похолодает. Уже 30 апреля и 1 мая столбик термометра покажет не более 11 градусов.