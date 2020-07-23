Синоптики рассказали о погоде в Свердловской области на выходных
Синоптики рассказали, что в Свердловской области будут небольшие дожди до 26 июля. В Екатеринбурге в пятницу, 24 июля, порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на Уральский гидрометцентр.
Уралгидрометцентр рассказал о погоде на 24 июля.
«Переменная облачность, преимущественно без осадков, на юге местами небольшие дожди», — сказано в сообщении. Температура воздуха ожидается в районе 21-26 градусов.
25 июля погода продержится такая же, как и в предыдущий день, 26-го числа осадков не ожидается. На выходных в Екатеринбурге столбик термометра поднимется до 26 градусов днем, ночью — до 16.