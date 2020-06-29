Синоптики рассказали о погоде в Петербурге 30 июня
По данным представителей пресс-службы Главного управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 30 июня в Северную столицу придут ливни, грозы и сильный ветер. Об этом сообщило ИА Nation News.
Сотрудники МЧС обратились к жителям Петербурга с просьбой быть предельно осторожными, находясь на улице. Они призвали граждан не останавливаться у водостоков, антенн, молниеотводов, рекламных щитов и деревьев.
На западе Ленинградской области пройдут ливни с ветром.