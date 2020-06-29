Синоптики рассказали о погоде в Петербурге 30 июня

Сотрудники МЧС обратились к жителям Петербурга с просьбой быть предельно осторожными, находясь на улице. Они призвали граждан не останавливаться у водостоков, антенн, молниеотводов, рекламных щитов и деревьев.

На западе Ленинградской области пройдут ливни с ветром.