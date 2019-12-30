Синоптики рассказали о погоде в Москве на праздничной неделе

До Нового года остался один день, однако погода в столице до сих пор незимняя. Синоптики рассказали, что ждет москвичей на праздничной неделе.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА «Новости», что в Москве уже сейчас усилился ветер — до 12 метров в секунду. Он сохранится и во второй половине дня, в это время порывы достигнут 15-17 метров в секунду. Кроме того, в столице пойдет снег, который местами превратится в метель. Однако потом температура начнет постепенно расти.

«31 числа температура воздуха в Москве будет положительная, у нас будут приниматься небольшие осадки, это будет мокрый снег вперемешку с дождем», — заявила она.

Позднякова отметила, что выпавшие осадки, скорее всего, сохранятся до Нового года. Однако температура в праздничный день будет положительная — +1…+3 градуса. Такая погода сохранится до конца текущего года.

«Начиная с 00:00 температура воздуха уже станет отрицательной, ветер у нас сменится на северо-западный», — пояснила она.

Столбик термометра опустится до -3…-5 градусов — такая температура сохранится утром и днем 1 января. Затем она вновь начнет расти и 3–4 января застынет на отметке в ноль градусов. В эти дни столицу ждет облачная погода с небольшими осадками.

Ранее синоптики сообщили, что ночь 2 января станет самой холодной на праздничной неделе — термометр покажет -9 градусов.