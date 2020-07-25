Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 июля

«Сегодня инициатива в атмосфере столичного региона перейдет к антициклону, благодаря чему москвичей ждет погожий летний денек, что позволит воздуху лучше прогреться до комфортных значений, соответствующих климатической норме июля», — отметил синоптик.

В столице ожидается переменная облачность, без осадков. В городе столбики термометра поднимутся до +22…+24 градусов, а в Подмосковье — до +20…+25.

Порывы ветра достигнут двух-семи метров в секунду. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее засуха пришла в пять регионов России. Непогода может погубить урожай в этих субъектах РФ, сильнее всего она ударит по зерну и кормам для скота.

Во второй половине лета погода в Центральной России окажется более стабильной, чем в первой. Обильные дожди закончатся, вновь вернется тепло. Комфортной должна стать и предстоящая осень.