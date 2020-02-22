Синоптики рассказали о погоде на конец февраля

С началом следующей недели в Москву придет снег и холод. Синоптики обещают ухудшение погодных условий. Будет пасмурно, ожидаются осадки.

Синоптики отмечают, что в понедельник дневная температура будет колебаться от +1 до +3 градусов, а ночная — от -1 до +2. Со вторника станет холоднее.

«Ночью будет ноль — минус 5 градусов, днем — минус три — плюс два. В среду, 26 февраля, ночью местами ожидается небольшой снег, температура воздуха будет колебаться от нуля до минус пяти градусов, днем от минус двух до плюс трех», — указано на официальность сайте мэра столицы.

На праздники в Москве будет достаточно тепло и относительно ясно. Днем ожидается несколько градусов выше ноля, а ночью температура не опустится до отметки «минус». При этом метеорологи предупреждают, что будет очень ветрено — до 17 метров в секунду.