Синоптики рассказали, когда в Москве можно будет увидеть редкие для осени зарницы

Редкое явление можно будет увидеть в вечернее время в пятницу, 23 октября.

«В период с 19:00 до 21:00 местами в столичном регионе есть небольшая вероятность возникновения такого редкого явления в это время года, как зарницы — мгновенной вспышки света на горизонте при отдаленной грозе», — объяснили специалисты.

В этот день погоду в столичном регионе будет определять теплый сектор североатлантического циклона. Отмечается, что сохранится высокая облачность. Ближе к вечеру ожидаются ливни. Температура воздуха в Москве примерно на 7-8 градусов превысит климатическую норму. Этот показатель приближен к рекорду 1989 года, когда воздух в городе прогрелся до 15,9 градуса тепла.

Температура составит около 12-14 градусов в столице и 10-15 градусов по области. Атмосферное давление снизится до 739 миллиметров ртутного столба. Скорость западного, юго-западного порывистого ветра будет достигать девяти метров в секунду.