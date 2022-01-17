Синоптики рассказали, какой будет температура воды в Неве на Крещение

Заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Арсеньевич Куткевич рассказал, что температура воды в Неве на Крещение будет близка к нулю. Об этом написали «Невские новости».

По словам синоптика, температурные показатели воды даже могут достичь отметки в два градуса выше нуля. Зачастую вода в проруби именно такую температуру и имеет, однако нередко в это время в Санкт-Петербурге наступают морозы.

Купание в ледяной воде в 2022 году в Северной столице можно будет назвать «комфортным». Главная купель в очередной раз будет находиться у Трубецкого бастиона Петропавловской крепости.