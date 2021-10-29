Синоптики рассказали, как менялась температура в Петербурге последние три года

Погода в Санкт-Петербурге в последние годы стала более непредсказуемой. Горожане были удивлены аномальной жаре, с которой им пришлось столкнуться минувшим летом. Также в Северной столице вспомнили по-весеннему влажную и теплую зиму 2020 года. О том, как менялась среднесуточная температура в городе, рассказал Piter.TV.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в январе 2019 года средняя температура составляла -6,4 градуса, а уже в январе 2020 года произошел резкий скачок до полутора градусов тепла. В нынешнем году среднесуточная январская температура снова упала ниже нуля, до -4,6 градуса.

Весенние среднесуточные температуры оказались более стабильными. В марте она составляла примерно ноль градусов, в апреле — от пяти до семи градусов тепла. Практически одинаковыми за три года выходят майские средние показатели — 12.1, 10.0 и снова 12.1 градуса.

А вот с летом дела обстоят не так однозначно. За минувшее лето температура колебалась от 16 градусов тепла до 30 градусов. По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, последние 20 лет в Петербурге наблюдается потепление. Однако оно имеет «лестничный» характер, поскольку температура становится выше, а затем снова понижается.

«Лето в последнее время настолько теплое, что такого не было с 60-70-хх годов, даже в 80-е лето бывало холоднее. В последние 20 лет все время теплое, только в отдельные месяцы с небольшой отрицательной аномалией. Все зависит от атмосферных процессов, в первую очередь. А как на них влияет глобальное потепление — остается только фантазировать. Научную основу под это подвести сложно», — заключил Колесов.