Синоптики предупредили резких о перепадах температуры в Москве и Подмосковье

Резкие перепады погоды в Москве и Подмосковье прогнозируют синоптики в выходные. По ночам жителей столицы и области ожидают тридцатиградусные морозы, а днем до -4…-10.

«Ближайшие несколько дней будут неустойчивыми. Что это значит? Меняется циркуляция… В четверг в Москве и области будет -17…-18 градусов, послезавтра ночные температуры -22…-24, по области до -27 градусов», — рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В субботу, 20 февраля, ночью -19…-23, а местами до -30 градусов, по словам синоптика. Днем температура повысится до -10 градусов. В воскресенье ожидаются аналогичные перепады - ночью до -15…-20, днем до -4…-5.

«В понедельник, 22 февраля, такая же температура днем -3…-8, вполне комфортная, но облачно и снег», — отметил Вильфанд.

Во вторник, 23 февраля, вновь ожидается понижение температуры. Ночью до -13…-18, днем до -10…15. В последующие дни, по прогнозам метеорологов, ожидается дальнейшее снижение температуры.

Ранее врач рассказал, как подготовиться к перепадам атмосферного давления.