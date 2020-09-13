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    13 сентября 2020, 02:56

    Синоптики предупредили об аномальном похолодании с 18 сентября

    Кирилл Фролов

    На следующей неделе жителей Центральной России ожидает «всплеск тепла», за которым последует аномальное похолодание. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
    Синоптики предупредили об аномальном похолодании с 18 сентября

    По словам Вильфанда, очень теплым будет четверг, 17 сентября. А уже на следующий день произойдет резкое понижение температуры — днем будет «заметно ниже 15 градусов».

    Такая динамика погоды будет характерна для всего Центрального федерального округа: всплеск тепла 17 сентября, когда температура будет выше 20 градусов, а затем наступит действительно холодная погода. Дневные температуры будут заметно ниже 15 градусов, а ночные — около 5 градусов

    Роман Вильфанднаучный руководитель Гидрометцентра

    По словам научного руководителя Гидрометцентра, всплески тепла, подобные тому, который произойдет 17 сентября, — это достаточно редкое явление, связанное приходом очень теплого воздуха с юга.

    В течение недели прогноз еще будет уточняться, добавил метеоролог.

    На воскресенье, 13 сентября, в московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности. Погода потенциально опасна из-за ветра с порывами до 17 метров в секунду.

    Новости SMI.FM