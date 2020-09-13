Синоптики предупредили об аномальном похолодании с 18 сентября

По словам Вильфанда, очень теплым будет четверг, 17 сентября. А уже на следующий день произойдет резкое понижение температуры — днем будет «заметно ниже 15 градусов».

Такая динамика погоды будет характерна для всего Центрального федерального округа: всплеск тепла 17 сентября, когда температура будет выше 20 градусов, а затем наступит действительно холодная погода. Дневные температуры будут заметно ниже 15 градусов, а ночные — около 5 градусов Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра

По словам научного руководителя Гидрометцентра, всплески тепла, подобные тому, который произойдет 17 сентября, — это достаточно редкое явление, связанное приходом очень теплого воздуха с юга.

В течение недели прогноз еще будет уточняться, добавил метеоролог.

На воскресенье, 13 сентября, в московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности. Погода потенциально опасна из-за ветра с порывами до 17 метров в секунду.