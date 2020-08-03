Синоптики предупредили об аномально жаркой погоде в Курганской области

Аномально жаркая погода пришла в Курганскую область. Ожидается, что она продержится до 6 августа, сообщили представители регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«По 6 августа по области и в Кургане ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более», — процитировал работников центра сайт Urа.ru.

По словам синоптиков, до 5 августа температура воздуха может достигать 36 градусов тепла. Представители ГУ МЧС России по Курганской области посоветовали в такую погоду надевать светлую одежду и головные уборы. Также нельзя оставлять детей и животных в автомобилях. Необходимо следить за питьевым режимом и купаться исключительно на специально оборудованных пляжах.