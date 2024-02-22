Общество 22 февраля 2024, 15:50 Синоптики предупредили о сильном ветре в Ставропольском крае на предстоящих выходных

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В ближайшие выходные в Ставропольском крае ожидаются сильные ветра и туманная погода. Температура воздуха в четверг, 22 февраля, составит +7 градусов. Об этом написал сайт newstracker.ru.

Ночью с четверга на пятницу столбики термометров опустятся до -5 градусов. В пятницу, 23 февраля, возможен снег с дождем.

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В субботу, 24 февраля, скорость ветра увеличится до 20 метров в секунду. Туман сохранится в течение всего дня.