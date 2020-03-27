Синоптики предупредили о резком похолодании в Подмосковье

В Москву и Подмосковье возвращается холод. Все, как никто не любит: гололедица, метель, дождь, северный ветер. Похолодание начнется уже в воскресенье.

«В связи с резким изменением циркуляции и перемещением активного циклона через территорию Центрального федерального округа в регионе ожидается комплекс неблагоприятных метеоусловий. В воскресенье во второй половине дня резкое снижение температуры, в ночь на понедельник 30 марта ожидаются осадки в виде снега, порывы ветра до 18 метров в секунду, налипание мокрого снега», — рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на выходных будет тепло и солнечно, но с вечера воскресенья небо затянется облаками, подует северный ветер. В ночь на понедельник температура опустится ниже нуля и не поднимется до плюсовых отметок даже днем. Во вторник в московском регионе ожидают -3…-8 градусов ночью, днем — около нуля. В первой половине дня возможен снег.

Погода начнет улучшаться со среды. Ночью в Московской области будет до -9 градусов, но днем температура поднимется до +5. 1 апреля будет солнечно. Дальше до конца недели по ночам будет около нуля, а днем — до +8 градусов.

Из-за предстоящего похолодания Вильфанд посоветовал пока отказаться от поездок в неотапливаемые дачные домики.